Скандал в РКБ РТ: Следком нашел контрафактное оборудование в перинатальном центре

Предметом расследования подчиненных Александра Бастрыкина в Татарстане стал госконтракт на 28 млн рублей, заключенный по заказу ГИСУ РТ с нижнекамской фирмой. Через 2 года после поставки в перинатальный центр Республиканской клинической больницы оборудования от турецкого производителя выяснилось — такой товар таможенную границу с Россией не пересекал.

В мошенничестве и незаконном производстве медицинского оборудования подозревают партнера фирмы-поставщика, вину он не признает.

Новое руководство РКБ не торопится с ответами на вопрос — используется ли предполагаемый контрафакт в данное время. Компания, получившая деньги за контракт в полном объеме, возвращать их не спешит.

Подробности — в материале «Реального времени».