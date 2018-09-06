Скончался народный артист России Николай Черныш

Театральный актер и режиссер Николай Черныш скончался в возрасте 80 лет.

По данным Белгородского государственного института искусств и культуры, народный артист России скончался в Белгороде 5 сентября. Причина смерти актера не называется.

Николай Черныш родился 16 мая 1938 года в Чугуеве. За свою карьеру он поставил более 40 театральных постановок. В 1986 году Чернышу было присвоено звание народного артиста РСФСР. С 2002 года он преподавал на кафедре актерского искусства в БГИИК.

Напомним, что 4 сентября в возрасте 82 лет скончался старейший актер Русского театра драмы Карелии, народный артист России Геннадий Мелехин.