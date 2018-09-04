Скончался народный артист России Геннадий Мелехин

Сегодня в возрасте 82 лет скончался старейший актер Русского театра драмы Карелии, народный артист России Геннадий Мелехин.

О дате и месте захоронения Геннадия Мелехина будет объявлено дополнительно, сообщается на странице Негосударственного авторского театра Ad Liberium в социальной сети «ВКонтакте».

Геннадий Мелехин родился 31 марта 1936 года в городе Рузаевка Мордовской АССР. В 1960 году окончил Ленинградский театральный институт и вошел в труппу Государственного русского драматического театра Мордовской АССР.



Мелехин играл в Челябинском театре драмы им. Цвиллинга, Свердловском театре драмы, Красноярском музыкально-драматическом театре, Русском драматическом театре Карельской АССР.



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