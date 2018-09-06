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Российская певица Юлия Самойлова опровергла информацию о своей эмиграции в Европу

19:32, 06.09.2018
Российская певица Юлия Самойлова опровергла информацию о своей эмиграции в Европу
Фото: скриншот видео youtube.com

Певица Юлия Самойлова сообщила, что ее видеообращение, в котором она заявила о готовности эмигрировать из России, имеет отношение к видео о девочке с тяжелым диагнозом.

«Я готова эмигрировать из России в Европу» — это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу», — пояснила певица на своей странице в Instagram.

Самойлова рассказала, что получает все больше подобных писем в последнее время.

«В нашей стране невозможно получить нужные лекарства, их попросту нет. Семьи готовы все бросить и улететь», — заявила певица.

Ранее Самойлова опубликовала видеообращение, в котором заявила, что готова эмигрировать в Европу. Также она выложила фото из аэропорта Шереметьево.

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