Власти Казани предоставили тезке главы совета директоров «Эфира» землю под строительство домов

Исполком Казани утвердил проект межевания территории по ул. Малая Красная на основании предложения Андрея Григорьева о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

Межевание будет происходить в два этапа. Сначала путем перераспределения образуется участок в 89 кв. м. На втором этапе будут образованы участки в 1311 кв. м и 2 кв. м. Наибольший участок разрешили использовать под многоквартирное жилье, наименьший получил статус земель общего пользования. Участки располагаются по адресам: ул. Малая Красная, 8а и 8б, следует из постановления исполкома Казани, опубликованного в сборнике документов МО.



Отметим, что заявитель Андрей Парамонович Григорьев является полным тезкой председателя совета директоров телекомпании «Эфир».