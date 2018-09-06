Минфин РФ выступил против ограничения до пяти дней срока обращения за выплатами по ОСАГО

Министерство финансов РФ выступило против сокращения срока обращения за выплатами по ОСАГО до пяти дней.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что это «слишком мало». Он предложил дать на обращение 30 дней с возможностью продления в случае наличия «уважительной причины».

В то же время он предложил обсудить увеличение штрафов за езду без страховки. Моисеев попросил приравнять его к стоимости полиса, чтобы штраф был сопоставим с выгодой от езды без ОСАГО, передает «Коммерсантъ».

Напомним, ранее Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил поправки к закону об ОСАГО. Минфину было предложено уменьшить срок обращения в случае ДТП до 5 дней.