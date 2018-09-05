Власти Уфы разрешили Башкирской стройкомпании заняться проектированием квартала у офиса «Уралсиба»

Администрация Уфы выдала разрешение на проектирование и межевание квартала от офиса «Уралсиба» до парка им. Якутова. Проектом займется ООО «Башкирская строительная компания».

Согласно документу, речь идет об участке, ограниченном улицами Ленина, Революционной, Маркса и территорией детской железной дороги в парке им. Якутова.

По данным «Коммерсанта», компания зарегистрирована в 2003 году с уставным капиталом 100,75 млн рублей. Принадлежит директору компании «Аптечный двор» Динаре Хабировой.