Власти Уфы разрешили Башкирской стройкомпании заняться проектированием квартала у офиса «Уралсиба»
Администрация Уфы выдала разрешение на проектирование и межевание квартала от офиса «Уралсиба» до парка им. Якутова. Проектом займется ООО «Башкирская строительная компания».
Согласно документу, речь идет об участке, ограниченном улицами Ленина, Революционной, Маркса и территорией детской железной дороги в парке им. Якутова.
По данным «Коммерсанта», компания зарегистрирована в 2003 году с уставным капиталом 100,75 млн рублей. Принадлежит директору компании «Аптечный двор» Динаре Хабировой.ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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