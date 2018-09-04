Центробанк выпустит монету к 100-летию башкирского литератора Мустая Карима

В 2019 году Центробанк выпустит памятные монеты в честь 100-летия башкирского литератора Мустая Карима. Они будут чеканиться из серебра 925-й пробы.

Согласно материалам ЦБ, в следующем году будет выпущено 3 тысячи монет номиналом 2 рубля.

Внешний вид монеты регулятор пока не опубликовал.

Напомним, что поэт, писатель и драматург Мустай Карим родился 20 октября 1919 года в селе Кляшево Уфимской губернии РСФСР. Народным поэтом Башкирской АССР он был признан в 1963 году.