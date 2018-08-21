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«Магнит» утвердил обратный выкуп акций на 16,5 млрд рублей

19:51, 21.08.2018
«Магнит» утвердил обратный выкуп акций на 16,5 млрд рублей
Фото: wikimedia.org / W2020

Совет директоров «Магнита» утвердил программу buyback (обратного выкупа акции) на сумму до 16,5 млрд руб.

Максимальная цена выкупа одной акции составит 4,93 тыс. руб., говорится в сообщении компании.

Программа buyback рассчитана на полгода. Покупать свои акции «Магнит» планирует через дочернюю компанию «Тандер».

После объявления о решении совета директоров акции подорожали на 1,8%. В пике они достигали 4 125 руб. за акцию.

Напомним, что в мае группа ВТБ продала 11,82% акций сети «Магнит» инвестиционной компании «Марафон групп». После закрытия сделки доля ВТБ в капитале «Магнита» снизилась до 17,28%.

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