«Магнит» утвердил обратный выкуп акций на 16,5 млрд рублей

Совет директоров «Магнита» утвердил программу buyback (обратного выкупа акции) на сумму до 16,5 млрд руб.

Максимальная цена выкупа одной акции составит 4,93 тыс. руб., говорится в сообщении компании.

Программа buyback рассчитана на полгода. Покупать свои акции «Магнит» планирует через дочернюю компанию «Тандер».

После объявления о решении совета директоров акции подорожали на 1,8%. В пике они достигали 4 125 руб. за акцию.



Напомним, что в мае группа ВТБ продала 11,82% акций сети «Магнит» инвестиционной компании «Марафон групп». После закрытия сделки доля ВТБ в капитале «Магнита» снизилась до 17,28%.