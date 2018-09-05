В России внедрение сетей 5G перенесли на 2022 год

Власти решили перенести сроки внедрения в России связи пятого поколения 5G с 2019 на 2022 год. Это следует из материалов к заседанию наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика».



В документах говорится, что в первом квартале 2019 года планируют утвердить концепцию создания и развития сетей 5G, а к концу 2019-го года — определить диапазоны частот. При этом условия для массового запуска 5G в России появятся лишь к концу 2021 года, пишет РБК.

Вице-премьер Максим Акимов пояснил перенос сроков запуска тем, что на 5G еще должен «созреть коммерческий запрос внутри экономики». Министр связи Константин Носков отметил, что для внедрения нового стандарта также необходимо освобождение радиочастот от военных систем.

Ранее министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов заявил, что в Казани коммерческую эксплуатацию сети 5G запустят в конце 2019 года.