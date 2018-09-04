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В Союзе журналистов предлагают ввести лицензии для видеоблогеров

14:01, 04.09.2018

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил ввести лицензии для видеоблогеров. Это поможет бороться с фейковыми новостями.

«Есть предложения по поводу лицензии на вещание, возможно, в том числе для тех наших коллег, которые пока занимаются самостоятельным творчеством и выпускают YouTube-каналы. Потому что все мы понимаем, что одна из главных сейчас проблем — это фейк-ньюс», — цитирует «Интерфакс» Соловьева.

При этом он поддержал регулирование интернета, добавив, что «мы не можем уподобляться Китаю и обрубать социальные сети». По его словам, нужно договориться об основных правилах работы в интернете, потому что «пока критерием работы этих людей является их собственная совесть».

Ранее в Союзе журналистов РФ назвали приоритетом защиту журналистов в горячих точках.

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