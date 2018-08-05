В Союзе журналистов РФ назвали приоритетом защитить журналистов в «горячих точках»

После убийства трех российских журналистов в Центрально-африканской республике приоритетной задачей для журналистского сообщества является разработка законодательных мер по защите журналистов в «горячих точках». Об этом сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Это не только там, где идут масштабные боевые действия, но и просто в неспокойных регионах. Это страховка, которая сейчас, к сожалению, достаточно мала. А риск для жизни, как мы сейчас еще лишний раз убедились, огромен», — цитирует его «ИНтерфакс».



Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела сегодня доставили в Москву.