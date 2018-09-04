Прокуратура потребовала от Кабмина РТ доработать законодательство об организации отдыха детей

Прокуратура Татарстана внесла представление в адрес Кабмина РТ, потребовав принять закон, устанавливающий порядок контроля за организацией отдыха и оздоровления детей.

При проверке надзорного ведомства выяснилось, что в РТ не принят акт, регламентирующий контроль в этой сфере, несмотря на требования Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

В прокуратуре пояснили, что отсутствие документа может повлечь нарушение прав неопределенного круга лиц на получение надлежащих услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей.