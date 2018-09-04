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В Минлесхозе ожидают участия более 22 тысяч татарстанцев в экоакциях

10:33, 04.09.2018
В Минлесхозе ожидают участия более 22 тысяч татарстанцев в экоакциях
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Участия более 22 тысяч татарстанцев в акциях, посвященных «Неделе леса — 2018», ожидают в Минлесхозе, сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Массовая высадка саженцев запланирована во всех районах республики. Посадочным материалом участников обеспечат лесничества — с этой целью заготовлено более 1,3 млн саженцев. В Казани акцию планируется провести 11 сентября, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее на брифинге Кузюров заявил, что в Татарстане в 2018 году восстановили около 2,4 тыс. га леса. Высадку производили татарстанские лесоводы.

ОбществоВласть Татарстан
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