Счетная палата выявила в татарстанском бюро судмедэкспертизы нарушений на 15,3 млн рублей

Счетная палата выявила в бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан нарушений на 15,3 млн рублей.

Отмечается, что 91 процент недочетов подлежит восстановлению и устранению. В том числе, упущения при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности на общую сумму 7,4 млн руб.

По фактам, связанным с неотражением в учете объектов основных средств, составлены два протокола об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Минкульте Татарстана выявили нарушения на 47,3 млн рублей.