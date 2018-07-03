Счетная палата выявила в татарстанском бюро судмедэкспертизы нарушений на 15,3 млн рублей
Счетная палата выявила в бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан нарушений на 15,3 млн рублей.
Отмечается, что 91 процент недочетов подлежит восстановлению и устранению. В том числе, упущения при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности на общую сумму 7,4 млн руб.
По фактам, связанным с неотражением в учете объектов основных средств, составлены два протокола об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в Минкульте Татарстана выявили нарушения на 47,3 млн рублей.ОбществоВласть Татарстан
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