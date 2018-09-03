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Суд оштрафовал ректора ижевского вуза на 50 тысяч рублей из-за долгов по зарплате на 7,7 млн

15:44, 03.09.2018
Суд оштрафовал ректора ижевского вуза на 50 тысяч рублей из-за долгов по зарплате на 7,7 млн
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Первомайский райсуд Ижевска признал виновным в невыплате зарплаты 67-летнего ректора частного Камского института гуманитарных и инженерных технологий. За долги перед 99 сотрудниками на 7,7 млн рублей он был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Осужденный не платил сотрудникам с января 2015 года по август 2017-го, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

«В рамках расследования уголовного дела изъята документация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения, проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. Наложен арест на имущество ректора, в том числе земельные участки. В результате принятых следствием мер осужденный полностью погасил задолженность по зарплате всем работникам института», — говорится в сообщении Следкома.

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