СМИ опубликовали секретную директиву ООН о работе в Сирии

В СМИ опубликовали текст секретной директивы ООН о работе в Сирии. Он называется «Параметры и принципы ООН содействия Сирии». Документ определяет принципы работы структур и представителей организации в Сирии.

Из документа следует, что организация будет готова содействовать реконструкции Сирии только после подлинного и всеобъемлющего политического перехода власти в республике, сообщает «Коммерсант».

Ранее Генштаб России сделал тайное предложение США по урегулированию в Сирии.