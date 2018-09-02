Новости общества

17:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ опубликовали секретную директиву ООН о работе в Сирии

16:23, 02.09.2018
СМИ опубликовали секретную директиву ООН о работе в Сирии
Фото: pixabay.com

В СМИ опубликовали текст секретной директивы ООН о работе в Сирии. Он называется «Параметры и принципы ООН содействия Сирии». Документ определяет принципы работы структур и представителей организации в Сирии.

Из документа следует, что организация будет готова содействовать реконструкции Сирии только после подлинного и всеобъемлющего политического перехода власти в республике, сообщает «Коммерсант».

Ранее Генштаб России сделал тайное предложение США по урегулированию в Сирии.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты