ЕС продлил санкции против России до 31 января 2019 года

Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2019 года.

«Эти меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения. Они были первоначально введены 31 июля 2014 года в течение одного года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине и усиленные в сентябре 2014 года», — сообщается на сайте организации.

Ранее о возможном продлении санкций сообщали СМИ.