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ЕС продлил санкции против России до 31 января 2019 года

17:04, 05.07.2018 1
ЕС продлил санкции против России до 31 января 2019 года
Фото: pixabay.com

Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2019 года.

«Эти меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения. Они были первоначально введены 31 июля 2014 года в течение одного года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине и усиленные в сентябре 2014 года», — сообщается на сайте организации.

Ранее о возможном продлении санкций сообщали СМИ.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 июля
    это хорошо. зато свою производству поднимем.
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