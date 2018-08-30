«Казаньоргсинтез» был внесен в Книгу Почета Казани

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казанской ратуше состоялась торжественная церемония вручения городских и государственных наград. В Книгу Почета Казани было внесено ПАО «Казаньоргсинтез» — крупнейший в России экспортер полиэтилена, входящий в Группу компаний ТАИФ. Предприятие было отмечено в книге в честь 60-летия и в знак признания достижений не только в промышленно-экономическом секторе, но и за активное участие в многочисленных социально-значимых проектах. Награду от имени коллектива получил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Звание «Почетный гражданин Казани» в День города и День Республики Татарстан было присвоено президенту Федерации тенниса России, заслуженному тренеру СССР и РСФСР Шамилю Тарпищеву и заслуженному испытателю и создателю космической техники, доктору физико-математических наук Уралу Закирову. Медалями, званиями заслуженных работников и деятелей отраслей, науки, культуры, благодарностями президента РТ, министерств и ведомств были отмечены десятки граждан, чья работа способствует процветанию и успеху Казани и Татарстана.