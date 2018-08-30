В Казани выставили на продажу стейк-хаус «Родео» за 7 млн рублей

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В Казани выставили на продажу стейк-хаус «Родео». Продавец просит за ресторан 7 млн рублей.

Согласно объявлению, размещенному на Avito, площадь заведения составляет 560 кв. м, число посадочных мест — 120. В нем имеются холодный цех, горячий цех, мучной цех, моечная, отдельно стоит большой гриль на углях с принудительной водяной вентиляцией.

«Ресторан в данный момент работает и приносит доход. Имеются раскрученный сайт, страницы в «Инстаграме» и ВК. Договор аренды подписан и зарегистрирован в ГРП до 2021 года. Очень срочная продажа», — отмечается в объявлении.



Отметим, что стейк-хаус уже выставляли на продажу в мае прошлого года. Тогда за него просили 11 млн рублей.

Ранее в Казани за 80 млн рублей выставили на продажу ресторан «Хан Булак».