Из-за ошибки полтора миллиона паспортов россиян оказались недействительными

Как минимум 1,5 млн паспортов россиян могут ошибочно считаться недействительными в базе данных Единой информационной автоматизированной системы (ЕИАС) «Российский паспорт» из-за технического сбоя.



Из-за ошибки граждане сталкиваются с разными проблемами, в том числе с отказом в предоставлении банковских услуг. Кроме того, некоторые россияне не смогут зарегистрироваться на портале «Госуслуги», передает «Коммерсант» со ссылкой на МВД России.

В ведомстве также пояснили, что паспорта гражданина РФ начали выдавать с 1997 года, а до 2006-го сведения о документах хранились в разных базах данных. В 2006 году все базы объединили в ЕИАС «Российский паспорт» и статус некоторых паспортов поменялся с «действителен» на «недействителен».

Отмечается, что решать проблему должны сами граждане. Статус документа можно узнать на сайте МВД в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов».

Ранее стало известно, что десять многофункциональных центров в Татарстане начнут принимать заявления на выдачу биометрического загранпаспорта.