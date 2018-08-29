Instagram введет верификацию аккаунта по документам

Сервис Instagram объявил об усилении мер защиты пользователей, главной из которых станет возможность верификации аккаунта по запросу пользователя после предоставления документа.

Для этого пользователь приложения должен зайти на новую вкладку и ввести имя пользователя, настоящее имя и предоставить копию документа, удостоверяющего личность.

«Запрос на верификацию не гарантирует верификацию аккаунта», — говорится в сообщении.

Также в сервисе появится возможность узнать информацию о чужом профиле через функцию «Об этой учетной записи». Кроме того, пользователи Instagram смогут проходить двухфакторную аутентификацию через сторонние приложения.

По словам сооснователя Instagram Майка Кригера, нововведения призваны бороться с фейковыми и недобросовестными аккаунтами.

Ранее в Instagram появилась функция просмотра списка друзей, находящихся онлайн.