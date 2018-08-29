Разработчики «Ведьмака» показали 48 минут новой игры Cyberpunk 2077
Разработчики «Ведьмака» из студии CD Projekt Red опубликовали ролик, в котором показаны 48 минут игрового процесса новой игры Cyberpunk 2077.
Игра строится вокруг человека, который живет в городе Найт-сити. В нем герой будет иметь широкую свободу действий, например, сможет использовать оружие и бороться с киберугрозами.
Дата выхода Cyberpunk 2077 пока неизвестна. Игра будет доступна для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
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