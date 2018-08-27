В работе Instagram по всему миру произошел сбой

В работе социальной сети Instagram сегодня вечером произошел массовый сбой.

Согласно данным ресурса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, поступило более тысячи жалоб от пользователей из США и европейских стран, в том числе и России. 59% сообщили о невозможности обновить ленту новостей. 23% пользователей не могли зайти на веб-страницу социальной сети. Еще 16% столкнулись с проблемами при авторизации.

На момент публикации заметки пользователи перестали сообщать о проблемах в соцсети.

Предыдущий сбой в Instagram наблюдался 13 июля, а до этого — 12 июня.