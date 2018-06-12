В работе Instagram произошел сбой
Пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса.
Сбои наблюдаются в ряде стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения среди популярных интернет-ресурсов и операторов.
Так, 43% пользователей испытывают проблемы с загрузкой новостей, 28% — с веб-сайтом, 27% — со входом в аккаунт.
Предыдущий крупный сбой в работе Instagram произошел 18 мая.ТехнологииТелекоммуникации
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