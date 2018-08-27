IPhone не попал в топ-5 смартфонов 2018 года

Смартфоны IPhone не попали в список лучших гаджетов, выпущенных в 2018 году.



Одним из лучших эксперты назвали китайский OnePlus 6 с качественной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 845, сообщает Business Insider.

В рейтинг попали два продукта Samsung — Galaxy Note 9 и Galaxy S9. Последний назвали самым красивым из существующих смартфонов, который «получил все» — встроенный монитор сердечного ритма, сканер отпечатков пальцев, функцию распознавания лиц и др.

Эксперты также оценили LG G7 Thinq, «напоминающий Android-версию iPhone X, но на несколько сотен долларов дешевле». Последним смартфоном, вошедшим в рейтинг, стал Moto G6 от Motorola — самый бюджетный гаджет из списка.

Ранее сообщалось, что IPhone не попал в список самых популярных товаров Apple.