В бизнес-инкубатор ИТ-парка в Челнах приняли 6 новых резидентов

В ИТ-парк Набережных Челнов приняли шесть новых резидентов. На получение статуса резидента претендовали 16 проектов.



Среди победителей — сервис для быстрого заказа спецтехники, сервис по подбору исполнителей для всех видов работ, сервис для быстрого создания заявки о неисправности оборудования, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ. Лучшими проектами также признали систему отправки данных техосмотра в ЕАИСТО, платформу для поиска и размещения мероприятий и систему сбора данных и автоматического формирования отчетности.

Ранее сообщалось, что компания «Инновации детям», которая является резидентом бизнес-инкубатора ИТ-парка Набережных Челнов, поставила в Японию «умные» песочницы.