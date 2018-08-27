Владелец сайта «Из рук в руки» передумал закрывать бизнес и запустил сервис по поиску авиабилетов

Владелец «Из рук в руки» решил не закрывать сайт, а запустить новый сервис по продаже авиабилетов. Предполагается, что это позволит сделать холдинг прибыльным и привлечь инвесторов.

О возможном закрытии сайтов «Из рук в руки» и Job.ru говорилось в ноябре 2017 года. Если сайт по поиску работы действительно перестал функционировать и перенаправлял всех на другой сайт, то некогда известная газета решила сменить формат. После чего там стали публиковаться объявления по продаже недвижимости и автомобилей, передает «Коммерсантъ».

Напомним, печатная версия издания в Москве перестала выпускаться еще в 2015 году. Причиной стали возросшие тогда тарифы на печать, а также появившиеся в интернете другие сайты бесплатных объявлений.