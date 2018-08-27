Facebook удалил аккаунт украинского медиаэксперта Шария без объяснения причин

Facebook удалил аккаунт медиаэксперта Анатолия Шария, на который было подписано 280 тысяч человек.

«У Анатолия Шария удалили основной аккаунт с 280 000 подписчиков. Без объяснения причин, без писем, без уведомлений. Это стоит расценивать, как начало предвыборного сезона?» — сообщила Ольга Шарий на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова был также заблокирован в Facebook. Его заняла страница агрегатора авиабилетов.