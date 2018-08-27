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Facebook удалил аккаунт украинского медиаэксперта Шария без объяснения причин

12:28, 27.08.2018
Facebook удалил аккаунт украинского медиаэксперта Шария без объяснения причин
Фото: pixabay.com

Facebook удалил аккаунт медиаэксперта Анатолия Шария, на который было подписано 280 тысяч человек.

«У Анатолия Шария удалили основной аккаунт с 280 000 подписчиков. Без объяснения причин, без писем, без уведомлений. Это стоит расценивать, как начало предвыборного сезона?» — сообщила Ольга Шарий на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова был также заблокирован в Facebook. Его заняла страница агрегатора авиабилетов.

ТехнологииIT
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