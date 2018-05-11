ПСО «Казань» выплатит Минспорта РФ более 1 млн рублей по иску о строительстве «Самара Арены»

Арбитражный суд Москвы, рассмотрев жалобу Министерства спорта России к ПСО «Казань», обязал казанского подрядчика выплатить ведомству неустойку в размере одного миллиона рублей. Соответствующее решение опубликовано на странице суда.



Иск был заявлен по строительству «Самара Арены» из-за срыва графика сроков устройства наружных пандусов.

«Задержка выполнения ООО «ПСО «Казань» работ по календарному графику производства работ более чем на 90 дней по отдельным видам в декабре 2017 года привела к срыву окончательного срока выполнения работ по контракту», — говорится в сообщении.

Суд постановил, что в Минспорта неверно рассчитали неустойку. Ведомство рассчитало сумму от стоимости контракта, тогда как неустойка должна была рассчитываться от стоимости работ по устройству наружных пандусов.

Ранее зрители матча между «Крыльями Советов» и «Кубанью», который прошел 6 мая на стадионе «Самара Арена», сообщили о многочисленных проблемах со зрительскими креслами.