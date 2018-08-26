В башкирской больнице построят хирургический корпус

В башкирских Учалах построят новый хирургический корпус центральной больницы. Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в город.

По его словам, корпус начнет работу в 2020 году.

«Проект есть, деньги выделены. Полтора-два года максимум — и получим хирургический корпус. Это уже вопрос решенный, он будет обязательно, — приводит слова руководителя региона Gorobzor.ru.

Ранее Минздрав Башкирии окончательно отказался от идеи передать крупнейшую больницу Уфы частникам.