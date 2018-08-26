Возмещенный ущерб от преступлений вырос до 35 миллиардов рублей — Бастрыкин

Следственный комитет (СК) России в этом году увеличил возмещенный в ходе следствия ущерб от преступлений до 34,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.



«По сравнению с прошлым годом сумма возмещенного ущерба увеличилась с 29,5 до 34,7 млрд рублей. Стоимость имущества, на которое следователями наложен арест, также возросла с 16 [млрд рублей] до 18,6 млрд рублей», — цитирует «Российская газета» Бастрыкина.

По его словам, за полгода в производстве следователей СК находилось более 131 тыс. уголовных дел, окончено расследование 67 тыс. дел. Также за этот срок возбуждено 10,5 тыс. уголовных дел коррупционной направленности, окончено расследование 5,8 тысячи.

Ранее сообщалось, что СК РФ планирует полностью перейти на использование отечественной криминалистической техники.