Италия планирует наложить вето на бюджет ЕС

Италия рассматривает возможность наложения вето на многолетний бюджет ЕС. Об этом заявил итальянский вице-премьер и министр экономического развития, труда и соцполитики Луиджи Ди Майо.



«Мы сейчас работаем над возможностью наложения вето при голосовании по бюджету ЕС на ближайшем саммите. И мы собираемся внимательно изучать все европейские предложения, а те, что нам не выгодны, будем блокировать»,— приводит «Коммерсант» слова чиновника.

Отмечается, что голосование по проекту бюджета пройдет на саммите глав государств и правительств стран ЕС 20 сентября.

Всемирная торговая организация поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его третьего энергопакета и признала неправомерными ограничения поставок газа из России по газопроводу Opal.

