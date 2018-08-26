По улицам Кирова разбросали десятки документов с личными данными плательщиков

Сегодня в Кирове местные жители нашли несколько десятков оплаченных квитанций за юридические услуги, содержащих личные данные плательщиков.

Документы были замечены на пересечении улиц Свободы и Профсоюзной, пишет «Новый вариант».

«Вся дорога была засеяна бумажками. Там сотня квитанций или даже больше. Кировчане называют свои данные, оплачивают квитанции и не думают, что информация может попасть в руки случайным прохожим», — рассказали порталу горожане.

Кто и зачем выкинул квитанции на улицу, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что компании могут получить новые права в обращении с персональными данными. Получив их с согласия человека, компании без уведомления смогут передать на обработку другим компаниям.