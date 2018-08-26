По улицам Кирова разбросали десятки документов с личными данными плательщиков
Сегодня в Кирове местные жители нашли несколько десятков оплаченных квитанций за юридические услуги, содержащих личные данные плательщиков.
Документы были замечены на пересечении улиц Свободы и Профсоюзной, пишет «Новый вариант».
«Вся дорога была засеяна бумажками. Там сотня квитанций или даже больше. Кировчане называют свои данные, оплачивают квитанции и не думают, что информация может попасть в руки случайным прохожим», — рассказали порталу горожане.
Кто и зачем выкинул квитанции на улицу, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что компании могут получить новые права в обращении с персональными данными. Получив их с согласия человека, компании без уведомления смогут передать на обработку другим компаниям.Происшествия Кировская область
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