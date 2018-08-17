Россияне могут потерять контроль над своими персональными данными

Компании могут получить новые права в обращении с персональными данными. Получив их с согласия человека, компании без уведомления смогут передать на обработку другим компаниям. Соответствующий проект поправок в закон «О персональных данных» подготовило бизнес-сообщество.



Согласно новой инициативе, выбранный компанией подрядчик сможет дальше по цепочке перепоручить обработку данных, также не уведомляя человека, а только уведомив компанию-заказчика, передают «Ведомости»

В настоящее время закон такие манипуляции запрещает. Поправки написали представители бизнеса, а фонд «Сколково» (центр компетенций при создании нормативов цифровой экономики) отправил их на рассмотрение рабочей группы. Она либо одобрит поправки, либо вернет в «Сколково» на доработку.