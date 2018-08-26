Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и российский лидер Владимир Путин на переговорах в Сочи 22 августа договорились провести новую встречу в ближайшее время с участием членов правительств двух государств.



«Мы еще раз обнаружили, что это вопросы правительств. И они должны решать эти вопросы. Но коль уж на нас выведены они, надо принимать решение. Это старые вопросы, по которым может быть и нам надо принимать решение. Мы такое решение приняли после обсуждения блока международных проблем», — передает РБК.

Отмечается, что Лукашенко должен встретиться с Путиным после его поездок в регионы России, при этом инициатива исходила от российского лидера.

Ранее Лукашенко заявил, что приветствовал назначение Михаила Бабича послом и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.