Иностранные делегаты на III Всероссийской GMP-конференции с международным участием

С 27 по 29 августа столица Татарстана станет центром для обсуждений наиболее актуальных вопросов фармацевтического рынка России в рамках III Всероссийской GMP-конференции с международным участием.

Название и центральная тема конференции в 2018 году — «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка».

Важной целью мероприятия является гармонизация правил надлежащей производственной практики и работа по взаимному признанию участниками профессионального международного сообщества. В этом году в конференции принимает участие более десяти иностранных регуляторов, включая такие страны, как Япония, США, Куба, Мексика. Впервые в России на регуляторной конференции в качестве докладчика выступит представитель Европейского Медицинского Агентства.

Мероприятие посетят делегаты и спикеры со всего мира: Испания, Хорватия, Венгрия, Болгария, Румыния, Великобритания, Япония, Казахстан, Киргизия, Армения и многие другие страны. Эксперты мирового уровня поделятся своим опытом и обсудят различные вопросы, которые возникают на сегодняшний день в фармацевтической отрасли. И фармацевтическая отрасль, и фармацевтическая регуляторика всегда будут поддерживать связи и отношения по всему миру, так как здоровье людей и населения планеты является важнейшим приоритетом всех стран.

Стоит заметить, что многие иностранные эксперты выбрали участие в нашей конференции, несмотря на то что параллельно в Сингапуре проходит подобное регуляторное событие. Это говорит о том, что сегодня Всероссийская GMP-конференция с международным участием по своему масштабу и содержанию по праву конкурирует с международными отраслевыми мероприятиями.

«Всероссийская GMP-конференция — ключевое событие на фармацевтическом рынке, где обсуждаются главные тенденции в отрасли, поднимаются проблемные вопросы, часто впервые звучат прорывные идеи, которые впоследствии ложатся в основу проектов по совершенствованию существующего законодательства и программ развития фармацевтической отрасли России. Высокий уровень участников конференции позволяет качественно и эффективно обсуждать идеи развития отрасли между регуляторами, ассоциациями, производителями и экспертами. Особенно важно отметить, что за несколько лет своего существования конференция стала международной площадкой для диалога и выработки единых гармонизированных подходов и решений», — отметил Андрей Колесников, директор по взаимодействию с государственными органами и обеспечению доступа на рынки Teva Россия и Евразия. Компания Teva выступила партнером конференции.

Одним из самых ожидаемых событий третьего дня конференции станет мастер-класс по GMP-инспектированию, для подготовки которого организаторами был проведен опрос участников рынка. Наряду с российскими экспертами фармацевтической отрасли в этом мастер-классе примут участие представители иностранных фармацевтических компаний, а также поделится своим опытом по проведению инспекций Агнеш Сабо, представитель Национального института фармации и питания OGYÉI (Венгрия). Партнером мастер-класса выступит компания «Санофи». Более того, среди спикеров конференции заявлены эксперты из США, среди которых представитель Университета Джорджа Вашингтона Даниэла Драго.