Стол в зал для переговоров губернатора Пермского края купят за 2,1 млн рублей

В зал губернатора Пермского края поставят стол для переговоров за 2,1 млн рублей. Такую сумму озвучила ООО «Уральская мебельная корпорация «Новый Стиль».



При этом начальная цена электронного аукциона составляла 2,6 млн рублей, передает «Коммерсант». Двое других участников аукциона — ООО «Интерьер Групп» и ООО «ДЭФО — МСК» — предложили соответственно 2,168 млн рублей и 2,361 млн рублей.

Аппарат правительства Пермского края объявил аукцион на покупку стола в июле. В техзадании указывалось, что стол длиной 8,1 м и шириной 2,7 м должен иметь все необходимые технологические ниши и отверстия для последующего размещения видео- и аудиооборудования видео-конференц-системы.