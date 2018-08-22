Минпромторг РФ подготовил ответ на новые санкции США

Российские власти подготовили ответные меры для нивелирования эффекта от запрета США на экспорт продукции двойного назначения. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

Теперь недоступные компоненты по электронике будут импортировать из стран Юго-Восточной Азии, рынки которых доступны для России, отметил глава ведомства Денис Мантуров.

Также Минпромторг постарается оказать поддержку предприятиям, попавшим под запрет. В министерстве считают, что подобные ограничения затронут некоторые отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс, но не окажутся критичными, передает "РИА Новости".

По заказу Минпромторга предприятия создают высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы, унифицированные под различные требования к специальной аппаратуре, либо под требования космической промышленности. До 2020 года будет разработано еще свыше двух тысяч типов таких изделий, которые станут аналогами более девяти тысяч зарубежных компонентов.

Ранее Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей.

