Губернатор Ульяновской области обратился в прокуратуру из-за картинки в соцсетях

Глава Ульяновской области Сергей Морозов обратился в правоохранительные органы для проведения проверки по поводу оскорбляющей его картинки в соцсетях.

Основанием для возбуждения дела стало распространение фотографии Сергея Морозова, на котором губернатору с помощью фотошопа нарисовали «гитлеровские» усы, пишет «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на источник.

Данную карикатуру публично демонстрировали на одном из митингов представители партии КПРФ в мае этого года, после чего изображение появилось в интернете.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти». Следователи уже провели обыски у активистов регионального отделения КПРФ, которые могут быть причастны к созданию и распространению данного изображения.

Напомним, ранее стало известно, что мошенники в Пермском крае под видом ЛДПР требуют у горожан номера банковских карт.