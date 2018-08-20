В Удмуртии лидерами по выплатам дивидендов стали «Удмуртнефть», «Быстробанк» и СЭГЗ

Девять акционерных обществ, зарегистрированных в Удмуртии, в этом году начислили дивиденды по итогам 2017 года. Лидером по объемам выплат стало ОАО «Удмуртнефть».

Компания начислила дивиденды на 4,1 млрд рублей. При этом акционерами компании являются «Роснефть» и китайская нефтехимическая корпорация Sinopec.

Вторым по размерам дивидендов стал «Быстробанк». Кредитная организация заметно отстает от нефтяной компании и выплатила акционерам только 352,4 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает АО «Сарапульский электрогенераторный завод», которое контролируется АО «Технодинамика» («дочка» «Ростеха») и группой «Уральские заводы». Предприятие начислило дивиденды на уровне 195 млн рублей.

Подробнее о том, кому и сколько досталось от распределенной прибыли удмуртских компаний, читайте в материале «Реального времени».