Бьюти-блогеру из Челнов вернули украденную инвалидную коляску

Челнинскому бьюти-блогеру Лилии Лутфрахмановой вернули украденную инвалидную коляску. Об этом сообщила мама Лилии, Альфия Лутфрахманова.

«Жители Замелекесья увидели объявление и принесли коляску прямо к нам домой. Я помыла ее и занесла домой. Теперь в подъезде оставлять не будем» — цитирует ее ИА "Татар-информ".



Напомним, что инвалидная коляска Лилии Лутфрахмановой, которая обычно стояла на лестничной площадке на седьмом этаже, исчезла 9 августа. Обнаружила пропажу мама девушки, после чего та обратилась в полицию.



Почти сразу сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили похитителей. Ими оказались двое мужчин 49 лет и 61 года, которые находясь в состояния алкогольного опьянения решили покататься на инвалидной коляске. Затем они бросили ее, но не смогли вспомнить, где именно.

Лилия Лутфрахманова — известный бьюти-блогер Татарстана с синдромом Олбрайта. На ее YouTube-канал подписаны более 270 тысяч человек.

