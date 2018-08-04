На «Эхо Москвы» появится передача «Говорим по-татарски» — Венедиктов

На «Эхе Москвы» запустят новую программу «Говорим по-татарски». Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«А я принял решение, что у нас будет выходить, когда мы будем готовы, маленькая передачка: «Говорим по-татарски». У нас есть «Говорим по-русски». У нас ест «Шо там у них» на украинской мове, и вот, собственно, третий этнос в Москве — это татары. Давайте попробуем сделать передачу: «Говорим по-татарски», сначала небольшую. А там видно будет. Сейчас ищем людей, которые были бы аутентичны в программе», — сказал он в программе «Суть событий».

Ранее сообщалось, что Венедиктов ушел из совета директоров «Эха Москвы».