Забой жертвенных животных впервые будут проводить в Заинске

В Заинске на Курбан-байрам впервые организуют площадку для забоя жертвенных животных. Она будет находиться на Вокзальной, 3.

Отмечается, что процесс закалывания животного будет проводиться под контролем мухтасибата Заинского района центральной районной организации ДУМ РТ, передает «Татар-информ».

Один из главных праздников для всех мусульман, Курбан-байрам, в этом году выпадает на 21 августа. Празднование по традиции продолжится три дня — с 21 по 23 августа. Выходной день в Татарстане — 21 августа.

Напомним, в Казани забой будет производиться в 18 местах, а в других городах площадок гораздо меньше. Так, в Чистополе предусмотрены две — возле центра «Ислам» и в мечети «Анас», в Нижнекамске — около Центральной мечети, запланированы площадки в Набережных Челнах и в Альметьевске.