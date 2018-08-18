Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Twitter

Пользователи сообщили о проблемах в работе социальной сети Twitter. Согласно данным сервиса Downdetector, они наблюдаются в России, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Испании, Польше, США, Японии.

Отмечается, что некорректную работу соцсети заметили в 5.41 по мск. Большинство сообщивших о проблемах жалуются на веб-версию, более четверти на приложение для Android, остальные на iPad-приложение.

Напомним, в апреле этого года в работе сети микроблогов Twitter произошел сбой. За несколько дней до этого пожаловались на другой сбой в работе Twitter. При попытке зайти на страницу появлялась фраза «техническая ошибка». О сбоях, в частности, сообщали пользователи в Европе, США, России, Японии.