В работе Twitter снова произошел сбой

В работе сети микроблогов Twitter произошел сбой. В настоящее время проблема решена.

«Ранее сегодня пользователи не могли отправить твиты примерно 30 минут. Мы разрешили внутреннюю проблему, сожалеем о произошедшем сбое», — говорится в сообщении службы поддержки сервиса.

17 апреля произошел первый на этой неделе сбой в работе Twitter. При попытке зайти на страницу появлялась фраза «техническая ошибка». О сбоях, в частности, сообщали пользователи в Европе, США, России, Японии.