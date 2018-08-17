Росавтодор установит камеры на трассах в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области

Упрдор «Приуралье» (структура Росавтодора) объявило тендер на установку камер на дорогах Башкирии, Татарстана и Оренбургской области. Начальная стоимость контракта составляет 220 млн рублей.

Всего планируется установить 96 комплексов фиксации нарушений, следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

В Башкирии появятся 57 новых камер. Согласно техзаданию, на трассе М-5 появятся 19 комплексов, еще 10 будут установлены на трассе М-7, и одна камера появится на западном обходе Уфы. Остальные планируется установить на трассе Уфа — Оренбург.

В Татарстане планируется установить два комплекса на трассе М-5.В Оренбургской области распределение будет выглядеть следующим образом: 15 камер подрядчик должен установить на трассе Казань — Оренбург — Акбулак, еще девять — на трассе Оренбург — Илек, восемь — на подъезде от М-5 к Оренбургу, еще две — на самой трассе М-5.

В документации указано, что будут следить за железнодорожными переездами и светофорами. Они должны распознавать номера на расстоянии не менее 50 м.

Ранее сообщалось, что Росавтодор потратит 100 млн рублей на установку камер на участке трассы М-7, от Москвы до Нижнего Новгорода, и ряде других дорог.