Власти РТ построят агропромышленный парк в Заинске почти за 87 млн рублей

Строительство агропромышленного парка в Заинске обойдется бюджету РТ в 86,9 млн рублей.



Отмечается, что участок находится на пересечении улиц Объездная и Альметьевское шоссе. Площадь участка составляет 0,6 Га. На этой территории будет возведено здание агропарка, котельная и подъезды.

Заявки будут приниматься до 31 августа, а сам аукцион пройдет 3 сентября. Срок окончания строительства нового парка назначен на 21 декабря 2018 года, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Напомним, промышленный парк в Мамадышском районе обошелся в 314 млн рублей. Деньги от государства парк получил еще в 2015 году, но производство в нем пока не запущено. Районные чиновники говорят, что заминка произошла из-за отсутствия газа и скоро все будет иначе.