Саратовский суд отправил депутата облдумы на два месяца в СИЗО

Депутат Саратовской областной думы Андрей Беликов был арестован в качестве фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительным данным, с 2014 по 2017 года народный избранник предоставлял в министерство социального развития региона недостоверные данные о перевозках льготных категорий граждан. Общая сумма ущерба составила 450 млн рублей. Часть полученных средств депутат поделил между бизнесменами, а 15 млн рублей оставил у себя.

Суд принял решение отправить Беликова в СИЗО на два месяца. Парламентарий пробудет под арестом до 2 октября, пишет «Четвертая власть».

Ранее стало известно, что саратовского налоговика будут судить из-за разглашения коммерческой тайны. Ему грозит штраф в размере до одного миллиона рублей.



