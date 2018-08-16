«Ростелеком» приглашает детей и подростков к участию в конкурсе

ПАО «Ростелеком» и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ объявляют о старте регистрации на VII Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников «Изучи интернет – управляй им» (6+). Регистрация открыта до 5 ноября 2018 года.

К участию в чемпионате приглашаются дети и подростки до 18 лет, которые могут выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в команды.

Соревнования начнутся 6 ноября и пройдут в режиме онлайн на портале чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из пяти наборов заданий. Задания — интерактивные (аркады, викторины, кроссворды, пазлы и проч.) и обладают разной степенью сложности. При этом состав турнира будет сформирован случайным способом для каждого игрока индивидуально.

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